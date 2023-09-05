رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن

رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن

ودّعت الممثلة اللبنانية رنين مطر خطيبها السابق على زين الأتات بحزن، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

ونشرت رنين مطر ورقة النعوة عبر الستوري على حسابها الرسمي، كما نشرت صورة الراحل علي الأتات وكتبت "ملاكي" مع ايموجي لقلب أحمر.