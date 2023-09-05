ركل ورقة المحارم عن المسرح.. هل أساء عمرو دياب للجمهور في حفله ببيروت؟ (فيديو)

ركل ورقة المحارم عن المسرح.. هل أساء عمرو دياب للجمهور في حفله ببيروت؟ (فيديو)

رغم مرور أيام على حفل الفنان المصري عمرو دياب في العاصمة اللبنانيّة بيروت، الّا أن بعض روّاد الانترنت يستمرّون بنشر فيديوهات جديدة من هذا الحدث.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يركل ورقة المحارم عن المسرح أثناء حفله في بيروت، الأمر الذي اعتبره كثيرون أنه تصرّف لا يليق بالفنان عمرو دياب ويُعتبر إساءة للجمهور.