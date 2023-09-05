بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟

بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟

بعد انفجار وقع في مطعم مجاور لمنزله وتسبب في أضرار مادية بعدد من السيارات والمباني المجاورة، طمأن الفنان السوري أيمن زيدان متابعيه أنه بخير.



وكتب زيدان في حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك": "أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه… أنا بخير وأضراري مادية… الحمد لله دائماً وحمى الله كل الناس".