بعد 4 أعوام على زواجهما... جو جوناس يطلب الطلاق من صوفي تيرنر: لن تصدقوا السبب!

أعلن موقع TMZ للأخبار الفنية العالمية أن النجم الأميركي جو جوناس طلب الطلاق من زوجته صوفي تيرنر، وذلك بعد تقديمه مستندات قانونية لإنهاء زواجهما.

وطلب جو جوناس، 34 عاما، الحضانة المشتركة لابنتيه، ويلا البالغة من العمر 3 سنوات وطفلتهما البالغة من العمر سنة واحدة.

وكشفت المعلومات أن لدى كلّ من نجم ديزني السابق والممثلة الّتي اشتهرت في مسلسل "غايم أوف ثرونز" الشهير اتفاق ما قبل الزواج، وهو أمر يشدد عليه جو في مستندات طلاقه.

ويواجه الزوجان مشاكل عدة منذ حوالي 6 أشهر. ويُذكر أنه تم زواجهما في عام 2019، وذلك بعد 3 أعوام من المواعدة.