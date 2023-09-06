ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!

ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!

باركت الممثلة اللبنانيّة ليليان نمري للشاب جيلبير قرعان، خطيب شهيدة فوج الاطفاء سحر فارس في انفجار 4 آب الّذي وقع في بيروت عام 2020، بعدما أعلن ارتباطه بشابة جديدة عبر منشورٍ على إنستغرام.

وردّت ليليان نمري على الانتقادات الّتي طالت جيلبير قرعان في الساعات الفائتة، وذلك في رسالةٍ تحمل عنوان "بيكفي بيكفي بيكفي".

وجاء في منشور ليليان نمري "كلّ اللي انتقدوا، اهتمّوا بالقشور مش بالمضمون. أكثريّة اللي انتقدوا، ما رحلهم غالي او أهل؟ وما ماتوا وراهم، وما في أغلى من الأهل".

وتابعت نمري قائلةً "بيكفي تجنّي ع خلق الله، بالنهاية الحياة بدها تستمر. انو إياه أفضل: يعيش حياته كرجل بالزنى او المساكنة؟ الزواج حلال وما عمل شي غلط... حلّوا عن سماهم".