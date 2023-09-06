ألين خلف تشوّق الجمهور بظهورها بعد غياب.. هل حان وقت العودة الى الساحة الفنيّة؟

ألين خلف تشوّق الجمهور بظهورها بعد غياب.. هل حان وقت العودة الى الساحة الفنيّة؟

بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أخبار غير مؤكدة تتحدث عن انفصالها، فاجأت الفنانة اللبنانيّة ألين خلف جمهورها بأحدث ظهورٍ لها.

وحوّلت ألين خلف حسابها على تطبيق انستغرام الى بوستر عملاق لها، وأرفقت منشورها بعبارة "مِنْ هُناك إنتَهيتْ.. ومِنْ هُنا ابْتَدي".

وتساءل محبّو ألين خلف "هل حان وقت العودة الى الساحة الفنيّة؟".