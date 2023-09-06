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النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)

فنّ
2023-09-06 | 09:14
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النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... &quot;تملّي معاك&quot; (فيديو)
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النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)

نشرت النجمة العالمية إينا (Inna) مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تُغني فيه أغنية مدمجة باللغتين العربية والإنجليزية.
 
وتؤدي النجمة الرومانية أغنية "تملّي معاك" للنجم المصري عمرو دياب مع أغنية "أيم كالينغ يو" لفرقة Outlandish الأجنبية.
 
وكانت الفنانة الصاعدة من أصول فلسطينية إيليانا قد أطلقت في الأيام الفائتة هذه النسخة من الأغنيتين عبر فيديو من إحدى حفلاتها انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.  
 
وعلّقت إينا على مقطع الفيديو الخاصّ بها قائلةً: "تملي معاك إلى الأبد! يا إلهي elyanna لقد قتلتني بهذه النسخة من الأغنية. لم أستطع مقاومة عدم تسجيل نسختي! ذكريات عظيمة".
 
وقد حصد مقطع الفيديو أكثر من 650 ألف مشاهدة على إنستغرام. وبدوره، نشر النجم المصري عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فيديو النجمة إينا عبر خاصية القصص القصيرة.
 

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