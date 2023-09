انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة كايلي جينر برفقة الممثل تيموثي شالاميت وهما يتحدثان ويتغازلان في ملعب SoFi في إنغليوود، خلال عرض بيونسيه المرصع بالنجوم في لوس أنجلوس.



ويبدو أن الثنائي، الذي قد تم تصويرهما معًا للمرة الأولى، قد قضيا وقتًا رائعًا، حيث بدت كايلي وهي تضحك وتلقي رأسها إلى الوراء بعد أن قال لها تيموثي شيئاً ما.



وتألقت كايلي خلال السهرة بفستان ضيّق، كما رفعت شعرها إلى الأعلى بشكل أنيق، وزينته بأطواق ذهبية.



وفي الوقت نفسه، اعتمد ممثل هوليوود مظهرا أسود بالكامل يتكوّن من سترة وقبعة سوداء.

Mark your calendars: On Beyoncé’s 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… 🔥 pic.twitter.com/NUUkqIY8vi