الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!
فنّ
2023-09-07 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!
في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!
في حدث انتظره محبو "رولينغ ستونز" قرابة عقدين، أعلنت الفرقة البريطانية الشهيرة الأربعاء أنها ستصدر ألبومها المرتقب "Hackney Diamonds" ("هاكني دايمندز") في 20 تشرين الأولر، وهو أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ 2005.
ويتألف هذا الألبوم من 12 أغنية، بحسب ميك جاغر، بينها أغنية منفردة ستُطرح أولاً بعنوان "Angry" ("أنغري").
وقال ميك جاغر، مغني الفرقة صاحب الكاريزما العالية والذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في تموز/يوليو، أثناء تقديم الألبوم إلى جانب زميليه كيث ريتشاردز وروني وود أمام الصحافة "ربما كنا كسالى بعض الشيء، ثم فجأة قلنا لأنفسنا +فلنحدد موعداً ولنسجل ألبوماً جديداً+".
وأدلى جاغر بهذه التصريحات في مقابلة أجراها مع الفرقة المذيع التلفزيوني والكوميدي الأميركي جيمي فالون في قاعة للحفلات في هاكني شرقي لندن، وهو موقع "له دور مركزي في الألبوم الجديد".
وارتدى الأعضاء المخضرمون الثلاثة في الفرقة التي تشكل مرجعاً في موسيقى الروك البريطانية، ملابس سوداء بالكامل، واضعين نظارات على أنوفهم، ووزعوا الابتسامات أمام عدسات المصورين وعدد كبير من المعجبين الذين حضروا لمشاهدة أعضاء هذه الفرقة الشهيرة.
وقال روري ماكغلينشي، وهو موسيقي ارتدى قميصاً يحمل شعار الفرقة، "أتابع فرقة +(رولينغ) ستونز+ منذ أن كنت في الرابعة من عمري وأنا من أبناء هذا الحي (...) وجودهم هنا أمر لا يُصدّق".
وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنها بشرى سارة للغاية، أتشوق لموعد" طرح الألبوم.
وقالت فيكتوريا رايلي، البالغة 50 عاماً والمتحدرة من لانكشاير في شمال إنكلترا، بحماسة أيضاً "انتظرنا طويلاً هذه اللحظة".
وكان بعض المعجبين أكثر حظاً، إذ تمكنوا من الحصول على تذكرة لدخول قاعة "هاكني إمباير ثياتر" Hackney Empire Theatre، حيث كان يُعقد المؤتمر الصحافي.
- تشويق -
وتشكّل هذه المجموعة الموسيقية الجديدة الألبوم الرابع والعشرين المسجل في الاستوديو لـ"رولينغ ستونز" في المملكة المتحدة، والأول الذي يحتوي على أغانٍ أصلية منذ "إيه بيغر بانغ" قبل 18 عاماً. وقد طرحت الفرقة عام 2016 ألبوماً بعنوان "بلو أند لونسوم"، لكنّه تضمّن نسخاً مجدّدة لأعمال من موسيقى البلوز.
سيكون "هاكني دايمندز" أول ألبوم للفرقة منذ وفاة عازف الدرامز الشهير تشارلي واتس في عام 2021 عن ثمانين عاماً.
وقد اعتمدت "رولينغ ستونز" أسلوباً تشويقياً في الترويج لهذا الألبوم.
فقد أعلنت الفرقة بصورة مموهة عن إطلاق هذا العمل في آب الفائت، عبر إعلان غامض نُشر في صحيفة يومية محلية تدعى "هاكني غازيت" Hackney Gazette.
وجاء في الإعلان الذي حقق انتشاراً كبيراً عبر الشبكات الاجتماعية "هاكني دايمندز، خبير في ترميم الزجاج. الافتتاح في أيلول 2023".
وتضمّن نص الإعلان تلميحات عدة إلى فرقة رولينغ ستونز، إذ يستشهد بأغنيات شهيرة من أمثال "غيمي شلتر" ("Gimme Shelter") و"ساتيسفاكشن" ("Satisfaction")، ويؤكد أن الشركة المذكورة في الإعلان تأسست في عام 1962، وهو تاريخ إنشاء الفرقة.
كما أن النقطة الموجودة على حرف "i" ("آي") من كلمة "diamonds" ("دايمندز") تأخذ شعار الفرقة الشهير على شكل لسان ممدود خارج الفم.
وكان الإعلان يحيل إلى موقع إلكتروني بعنوان "hackneydiamonds.com" يحمل توقيع شركة "يونيفرسال ميوزيك" Universal Music.
آخر الأخبار
فنّ
التاريخ...
"رولينغ
ستونز"
ألبومها
الجديد!
التالي
شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين "بسرقتها": استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!
ابتسامات ونظرات رومانسية... تسريب لقطات لكايلي جينر وحبيبها تيموثي شالاميت معاً للمرة الأولى! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-31
دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-31
دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!
0
فنّ
2023-08-19
وديع الشيخ يطلّ بـ "لوك" جديد: أنا التاريخ وهم الوهم (فيديو)
فنّ
2023-08-19
وديع الشيخ يطلّ بـ "لوك" جديد: أنا التاريخ وهم الوهم (فيديو)
0
فنّ
2023-08-11
إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!
فنّ
2023-08-11
إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
0
فنّ
02:27
شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين "بسرقتها": استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!
فنّ
02:27
شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين "بسرقتها": استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!
0
فنّ
13:00
ابتسامات ونظرات رومانسية... تسريب لقطات لكايلي جينر وحبيبها تيموثي شالاميت معاً للمرة الأولى! (فيديو)
فنّ
13:00
ابتسامات ونظرات رومانسية... تسريب لقطات لكايلي جينر وحبيبها تيموثي شالاميت معاً للمرة الأولى! (فيديو)
0
فنّ
09:14
النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)
فنّ
09:14
النجمة العالمية إينا تُغني لعمرو دياب بطريقة مميزة... "تملّي معاك" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:21
واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان
أخبار دولية
12:21
واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان
0
خبر عاجل
2023-09-05
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
خبر عاجل
2023-09-05
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
0
منوعات
10:02
اقتحموا منزل محقق سابق للتنمر على ابنه المصاب بالتوحد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
10:02
اقتحموا منزل محقق سابق للتنمر على ابنه المصاب بالتوحد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-09-05
مصادر لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ليس جاهزاً للدخول في تسوية
صحف اليوم
2023-09-05
مصادر لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ليس جاهزاً للدخول في تسوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
0
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
2
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
3
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
5
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
6
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
7
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
8
فنّ
08:12
بحضور بناتهما... رياض محرز يحتفل بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد وجاذبيتها حديث المتابعين! (صور)
فنّ
08:12
بحضور بناتهما... رياض محرز يحتفل بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد وجاذبيتها حديث المتابعين! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More