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​في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!

فنّ
2023-09-07 | 02:13
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​في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!

​في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!

في حدث انتظره محبو "رولينغ ستونز" قرابة عقدين، أعلنت الفرقة البريطانية الشهيرة الأربعاء أنها ستصدر ألبومها المرتقب "Hackney Diamonds" ("هاكني دايمندز") في 20 تشرين الأولر، وهو أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ 2005.

ويتألف هذا الألبوم من 12 أغنية، بحسب ميك جاغر، بينها أغنية منفردة ستُطرح أولاً بعنوان "Angry" ("أنغري").

وقال ميك جاغر، مغني الفرقة صاحب الكاريزما العالية والذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في تموز/يوليو، أثناء تقديم الألبوم إلى جانب زميليه كيث ريتشاردز وروني وود أمام الصحافة "ربما كنا كسالى بعض الشيء، ثم فجأة قلنا لأنفسنا +فلنحدد موعداً ولنسجل ألبوماً جديداً+".

وأدلى جاغر بهذه التصريحات في مقابلة أجراها مع الفرقة المذيع التلفزيوني والكوميدي الأميركي جيمي فالون في قاعة للحفلات في هاكني شرقي لندن، وهو موقع "له دور مركزي في الألبوم الجديد".

وارتدى الأعضاء المخضرمون الثلاثة في الفرقة التي تشكل مرجعاً في موسيقى الروك البريطانية، ملابس سوداء بالكامل، واضعين نظارات على أنوفهم، ووزعوا الابتسامات أمام عدسات المصورين وعدد كبير من المعجبين الذين حضروا لمشاهدة أعضاء هذه الفرقة الشهيرة.

وقال روري ماكغلينشي، وهو موسيقي ارتدى قميصاً يحمل شعار الفرقة، "أتابع فرقة +(رولينغ) ستونز+ منذ أن كنت في الرابعة من عمري وأنا من أبناء هذا الحي (...) وجودهم هنا أمر لا يُصدّق".

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنها بشرى سارة للغاية، أتشوق لموعد" طرح الألبوم.

وقالت فيكتوريا رايلي، البالغة 50 عاماً والمتحدرة من لانكشاير في شمال إنكلترا، بحماسة أيضاً "انتظرنا طويلاً هذه اللحظة".

وكان بعض المعجبين أكثر حظاً، إذ تمكنوا من الحصول على تذكرة لدخول قاعة "هاكني إمباير ثياتر" Hackney Empire Theatre، حيث كان يُعقد المؤتمر الصحافي.

- تشويق -
وتشكّل هذه المجموعة الموسيقية الجديدة الألبوم الرابع والعشرين المسجل في الاستوديو لـ"رولينغ ستونز" في المملكة المتحدة، والأول الذي يحتوي على أغانٍ أصلية منذ "إيه بيغر بانغ" قبل 18 عاماً. وقد طرحت الفرقة عام 2016 ألبوماً بعنوان "بلو أند لونسوم"، لكنّه تضمّن نسخاً مجدّدة لأعمال من موسيقى البلوز.

سيكون "هاكني دايمندز" أول ألبوم للفرقة منذ وفاة عازف الدرامز الشهير تشارلي واتس في عام 2021 عن ثمانين عاماً.

وقد اعتمدت "رولينغ ستونز" أسلوباً تشويقياً في الترويج لهذا الألبوم.

فقد أعلنت الفرقة بصورة مموهة عن إطلاق هذا العمل في آب الفائت، عبر إعلان غامض نُشر في صحيفة يومية محلية تدعى "هاكني غازيت" Hackney Gazette.

وجاء في الإعلان الذي حقق انتشاراً كبيراً عبر الشبكات الاجتماعية "هاكني دايمندز، خبير في ترميم الزجاج. الافتتاح في أيلول 2023".

وتضمّن نص الإعلان تلميحات عدة إلى فرقة رولينغ ستونز، إذ يستشهد بأغنيات شهيرة من أمثال "غيمي شلتر" ("Gimme Shelter") و"ساتيسفاكشن" ("Satisfaction")، ويؤكد أن الشركة المذكورة في الإعلان تأسست في عام 1962، وهو تاريخ إنشاء الفرقة.

كما أن النقطة الموجودة على حرف "i" ("آي") من كلمة "diamonds" ("دايمندز") تأخذ شعار الفرقة الشهير على شكل لسان ممدود خارج الفم.

وكان الإعلان يحيل إلى موقع إلكتروني بعنوان "hackneydiamonds.com" يحمل توقيع شركة "يونيفرسال ميوزيك" Universal Music.

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"رولينغ

ستونز"

ألبومها

الجديد!

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