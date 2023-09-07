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شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين "بسرقتها": استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!

فنّ
2023-09-07 | 02:27
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شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين &quot;بسرقتها&quot;: استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!
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شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين "بسرقتها": استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!

شيرين تتوجه إلى القضاء وتتهم أحد المنتجين بسرقتها: استولى على حساباتي وأخذ الإيرادات لنفسه!

أعلن المحامي ياسر قنطوش أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المنتج محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت الفنانة المصرية بالبلاغ بدعوى أن الشاعر قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وفي تفاصيل البلاغ الذي تقدم به قنطوش محامي شيرين، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها لإيهام جميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منه على تصريح، ما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهي من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى إنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "سبوتيفاي" بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع "فيسبوك" و"X" و "إنستغرام" و"تيك توك" الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.


وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.
 

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