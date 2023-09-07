بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!

بعد انتشار أخبار مفادها أن سلطان الطرب جورج وسوف تعرّض لحادث سير، حيث انزلقت سيارته من نوع مرسيدس داخل حفرة على وصلة الأتوستراد الجديد في منطقة البداوي مما أدى إلى انفجار اطار السيارة، أوضحت معلومات خاصة بموقع الـLBCI أن ما تم تداوله مغلوط.

وأشارت المعلومات إلى أن "خلال توجه سلطان الطرب إلى كفرون أصيبت إحدى عجلات سيارته بثقب أدى إلى توقف السيارة".

وتابعت: "وتطلب ما حصل تبديل الإطار بآخر بمساعدة مجموعة من الشبان كانوا برفقة وسوف".

وختمت المعلومات: "هذا هو كل ما حدث، وبعد تصليح العطل تابع سلطان الطرب رحلته بشكل طبيعي".