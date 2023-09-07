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بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟

فنّ
2023-09-07 | 07:05
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بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟
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بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟

بعد مرور 3 أشهر على ولادة ابنهما... انفصال آل باتشينو ونور الفلاح: ماذا عن حضانة الطفل؟

انفصلت نور الفلاح، صديقة آل باتشينو السابقة،  عنه وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر من الممثل رومان الفلاح باتشينو.

وقدمت الفلاح، 29 عامًا، مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "مواعيد زيارات معقولة"، حسبما أفاد موقع The Blast يوم الأربعاء بعد مراجعة المستندات القانونية.

وكان باتشينو والفلاح مرتبطين منذ نيسان 2022، واستقبلا ابنهما في 6 حزيران في مستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس.

وتواصل موقع  دايلي ميل مع ممثلي باتشينو للتعليق على القصة.

وبحسب المصادر، أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي وغيرها من الأمور.

وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان "الإعلان الطوعي عن النسب"، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد ستة أيام من استقبالهما ابنهما.

ولم يتم ذكر مبلغ محدد لدعم الطفل في ملف المحكمة، وفقًا للمصدر.

وفقًا لـ The Blast، نصت المستندات القانونية في القضية على أنه "يجوز للمحكمة إصدار أوامر لدعم الأطفال وإصدار تخصيص للأرباح دون إشعار آخر لأي من الطرفين".

وكان من المتوقع أن يحدد القاضي في القضية مبلغا يعتمد على ما تطلبه الفلاح في الجلسات المقبلة؛ وذكرت المصادر أنه لا يوجد دليل يشير إلى معارضة باتشينو لأي من الطلبات.

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