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مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

فنّ
2023-09-07 | 10:25
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مايا نعمة في المستشفى... &quot;صلّوا لها تقوم بالسلامة&quot;
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مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

أقلقت الفنانة اللبنانيّة مايا نعمة متابعيها بصورها من داخل المستشفى عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام. 
 
وأعادت مايا نعمة نشر صورةٍ لها من غرفتها في المستشفى مع عبارة "صلّوا لها تقوم بالسلامة"، دون الكشف عن طبيعة مرضها. 
 
كما شكرت مايا نعمة جميع من اطمأن على صحّتها عبر ارسال رسائل لها، وكشفت انّها بكت من شدّة التأثّر. 
 

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