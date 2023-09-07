شيرين عبد الوهاب خسرت مليون دولار أميركي!

شيرين عبد الوهاب خسرت مليون دولار أميركي!

فجّر المحامي حسام لطفي، وكيل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن الأخيرة قد خسرت مليون دولار أميركي، ويعود السبب الى سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي حسام لطفي في أحدث تصريحاته إلى أن المُتهم بسرقة حسابات شيرين عبد الوهاب الرسميّة قد قام بنشر أغنيات للفنانة دون الحصول على موافقتها، وتسبّب بخسارة عائداتها الماديّة.