الكينغ محمد منير يلغي جولته في أميركا... هل الأسباب صحيّة؟

الكينغ محمد منير يلغي جولته في أميركا... هل الأسباب صحيّة؟

كشفت مجلة "لها" أن النجم المصري محمد منير قد ألغى جولته الفنيّة في الولايات المتحدة الأميركية، والتّي كان من المُقرّر أن تبدأ في تاريخ 1 أيلول الجاري.

ونفت مصادر مجلة "لها" أن أن يكون السبب صحياً كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أيام.

وأضاف المصدر أن السبب وراء إلغاء جولة الكينغ محمد منير في أميركا هو عدم التوصّل إلى اتفاق عادل بينه وبين الشركة المنظّمة.