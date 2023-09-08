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تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!

فنّ
2023-09-08 | 06:38
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تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!
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تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!

تعرفوا الى الاسم الغريب لطفل ريهانا الثاني!

تم الكشف عن الاسم "غير المعتاد" للابن الثاني لريهانا وآساب روكي، بعد شهر من ولادته، وفق موقع "ديلي ميل".

وقام الثنائي بتسمية ابنهما Riot Rose Mayers.

قد يكون الاسم بمثابة إشارة إلى أغنية آساب الأخيرة "Riot" التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، والتي شارك فيها فاريل ويليامز.

ووفقًا لشهادة الميلاد، وُلد Riot في 1 آب 2023، في لوس أنجلوس.

واختار الزوجان الحفاظ على تقليد التسمية الخاص بهما، باستخدام اسم آخر يبدأ بحرف الراء ، بعد تسمية ابنهما الأول RZA Athelston Mayers.

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