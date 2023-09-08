أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)

أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)

تصدّر اسم النجمة المصريّة نجلاء فتحي محرّك البحث غوغل، بعد انتشار صورةٍ جديدة لها.

وفي التفاصيل، استجابت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني إلى استغاثة الفنانة نجلاء فتحي، بعد طلبها تركيب لوحة جديدة لاسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل على مدخل العمارة الخاصة.

وانتشرت صورة لنجلاء فتحي بعد غياب سنوات طويلة أمام لائحة زوجها الراحل حمدي قنديل من أمام منزله.

شاهدوا أحدث ظهور لنجلاء فتحي، فهل تغيّرت كثيراً؟