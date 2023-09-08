بيكيه وحبيبته الجديدة يُجدفان في بحر كراوتيا... وما حقيقة انتقالها إلى منزله مع شاكيرا؟ (صور)

بدا نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا تشيا مارتي، في حالة حبّ أكثر من أي وقت مضى حيث استمتعا بالتجديف في البحر خلال رحلتهما إلى كرواتيا.

ويأتي خبر رحلة الثنائي إلى جزيرة لوبود في أوكرانيا وسط أنباء عن انتقال كلارا إلى منزل بيكيه، 36 عاما، الذي شاركه مع زوجته السابقة شاكيرا.

وشوهد الاثنان يُجدفان عبر مياه البحر باستخدام لوح التجديف، حيث ارتدت كلارا، 24 عاما، بيكيني أو لباس بحر من قطعتين باللون الزيتي أظهر أجزاء من جسدها.

ويُذكر أن جيرارد وشاكيرا قد أنهيا علاقتهما، التي استمرت 11 عامًا، في حزيران الماضي، بعد اتهام نجم إسبانيا السابق بخيانة المغنية مع حبيبته الجديدة كلارا.