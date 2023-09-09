رامي عياش ينشر صورة مؤثرة لمصابي زلزال المغرب: "قلوبنا تنزف"

رامي عياش ينشر صورة مؤثرة لمصابي زلزال المغرب: "قلوبنا تنزف"

نشر البوب ستار رامي عياش صورةً مؤثرة للمصابين في مراكش بسبب الزلزال الّذي ضرب المغرب في الساعات الماضية.

وأرفق الفنان اللبناني رامي عياش الصورة بالتعليق التالي: "قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب".