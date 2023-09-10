بكلمات مؤثرة... والدا نادين الراسي يحتفلان بعيد ميلادها! (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام، وثقت خلاله احتفال والديها بعيد ميلادها الـ 44.وأدّى والد نادين برفقة والدتها أغنية "هابي بيرثداي"، ثم وجه لها رسالة مؤثرة قال فيها: "يا رب يا بيي كل عيد تكونين أعلى نجمة في العالم، وبتمنالك التقدم الدائم للأمام، وأن تتمتعي بالصحة والجمال".وكشفت والدتها في التسجيل الصوتي الذي أرسلته عن الهدية التي قدمتها لها والتي وضعتها في حقيبتها بشكل سرّي، قائلة: "ندونا افتحي العلبة البيج الموجودة في حقيبتك واعتبريها هدية مني لكِ بمناسبة عيد ميلادك، أعتذر كثيرًا يا ماما ما في شيء من قيمتك ومبارك عليك".وبدورها، عبّرت نادين الراسي عن حبها واحترامها لوالديها وعلقت على منشورها قائلة: "أنتو العيد، والله يقدّرني أمسحلكن الدمعة".