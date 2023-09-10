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خسرت مليون دولار أميركي... محامي شيرين عبدالوهاب يفجّر مفاجأة جديدة بشأن الاستيلاء على أموالها! (فيديو)

فنّ
2023-09-10 | 06:28
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خسرت مليون دولار أميركي... محامي شيرين عبدالوهاب يفجّر مفاجأة جديدة بشأن الاستيلاء على أموالها! (فيديو)
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خسرت مليون دولار أميركي... محامي شيرين عبدالوهاب يفجّر مفاجأة جديدة بشأن الاستيلاء على أموالها! (فيديو)

خسرت مليون دولار أميركي... محامي شيرين عبدالوهاب يفجّر مفاجأة جديدة بشأن الاستيلاء على أموالها! (فيديو)

ما زالت قضية الاستيلاء على حسابات الفنانة شيرين عبدالوهاب، وخسارتها مليون دولار، حديث الصحافة وروّاد مواقع التواصل. 

وفي هذا السياق، كشف محامي الفنانة شيرين، الدكتور حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، عن تفاصيل جديدة بشأن البلاغ المقدم ضد وكيل أعمالها واتهامه بالاحتيال واستغلال عائدات المصنفات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام لطفي: "شيرين عبد الوهاب كان لديها مدير أعمال ويمتلك كل الصلاحيات وبحكم ذلك تعاقد على استغلال كافة مصنفاتها بالكامل مع شركة هو شريك فيها وبناء على ذلك كان يحصل على عائدات الأغاني الخاصة بها وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغاني على الانترنت. تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام وهو قيد التحقيق وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه تعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها".

وأشار الى أن "شيرين لم تحصل على عائداتها من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة"، مضيفاً: "الفنانين عادة يتعاقدون مع شخص له خبرة في التعاملات التجارية ويثقون في من يتعاملون معهم وللأسف أحيانا يتم استغلال هذه الصلاحيات".

وأكمل حديثه قائلاً: "لقد حصلوا على العائدات دون أن يسددوا لها أي أموال؛ ولو حصلت على هذه المبالغ كانت لتسدد ضرائب وبالتالي تستفيد الدولة ولكن الأخرين يقومون بعمل شركات وهمية ويسجلونها في دبي ويتهربون من أي مبالغ ضريبية في مصر ويقومون بتحويل الأموال للخارج؛ هناك تهرب ضريبي واعتداء على حقوق المؤلف والملحن والمطرب".

وختم: "المعلومات المتاحة لدينا أن وكيل أعمال الفنانة أسس شركة وحصلنا على السجل التجاري الخاص به وأعلنا شركائه وسوف نلتقي في مكتب النائب العام".
 

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