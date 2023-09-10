بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)

بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)



شاركت النجمة العالمية شاكيرا متابعينها عبر موقع انستغرام، مجموعة صور استعرضت خلالها لياقتها المعتادة حيث بدت وهي تقوم بمختلف الحركات البدنية والوضعيات الغريبة.



وعلّقت شاكيرا على منشورها قائلة: "إذاً ما هي الأغنية؟ لا أستطيع الانتظار ليوم الثلاثاء".



كما أرفقت كلامها بوسم يرمز إلى حفل توزيع جوائز VMAs gi Video Music Award.