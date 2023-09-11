الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Car Park Drift
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2023-09-11 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم "ذي نان 2" ("The Nun II")، أحدث أفلام الرعب من سلسلة "كونجورينغ"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق الجزء الثاني من فيلم "ذي نان" (2018)، إيرادات بلغت 32,6 مليون دولار، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور سينما الولايات المتحدة وكندا، مما يشكّل "انطلاقة جيدة جداً" لفيلم مماثل، وفق المحلل ديفيد غروس.
وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب "كونجورينغ" خلال خمسينات القرن العشرين داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية.
وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الحركة "ذي إيكوالايزر 3" (The Equalizer 3) من بطولة الممثل دنزل واشنطن، محققاً 12,1 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما. ويؤدي واشنطن مجدداً في هذا الفيلم، وهو الثالث ضمن سلسلة "ذي ايكوالايزر"، دور جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية وعميل مكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3" ("My Big Fat Greek Wedding 3") مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. وتولّت تأليف هذا العمل الكوميدي الأميركي الذي يتناول تفاصيل رحلة عائلية إلى اليونان، وإخراجه الممثلة نيا فاردالوس.
وجاء فيلم الحركة الهندي "جوان" ("Jawan") في المركز الرابع، محققاً عائدات بلغت 6,2 ملايين دولار، في نجاح كبير لفيلم ناطق بالهندية في الولايات المتحدة. ويؤدي نجم بوليوود شاه روخ خان الذي تولّى إخراج العمل، دور البطولة فيه.
وحلّ خامساً فيلم "باربي" ("Barbie") الذي أخرجته غريتا غيرويغ وتؤدي الممثلة مارغو روبي شخصية الدمية الشهيرة فيه، مع تحقيقه 5,9 ملايين دولار كعائدات في ثامن أسبوع له في دور السينما. وبلغت إجمالي إيرادات هذا العمل منذ طرحه 1,4 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وهو أعلى مبلغ يحققه فيلم في شباك التذاكر هذه السنة.
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
6- "بلو بيتل" (3,8 ملايين دولار).
7- "غران توريسمو" (3,4 ملايين دولار).
8- "أوبنهايمر" (3 ملايين دولار).
9- "تينيدج ميوتنت نينجا تيرتلز: ميوتنت مايهم" (2,6 مليون دولار).
10- "باتمز" (2,1 مليون دولار).
آخر الأخبار
فنّ
2"
يتصدر
التذاكر
أميركا
الشمالية
التالي
انتقادات تطال بيونسيه... قلّدت إطلالة نجمة كبيرة! (صور)
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-24
فيلم "باربي" يحطّم الأرقام القياسية ويتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية!
فنّ
2023-07-24
فيلم "باربي" يحطّم الأرقام القياسية ويتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية!
0
فنّ
2023-07-10
فيلم "إنسيديوس: ذا ريد دور" يتصدر شباك التذاكر... رجل وابنه في مواجهة الشياطين!
فنّ
2023-07-10
فيلم "إنسيديوس: ذا ريد دور" يتصدر شباك التذاكر... رجل وابنه في مواجهة الشياطين!
0
فنّ
2023-08-28
فور بدء عرضه... فيلم "غران توريسمو" ينتزع من "باربي" صدارة شباك التذاكر!
فنّ
2023-08-28
فور بدء عرضه... فيلم "غران توريسمو" ينتزع من "باربي" صدارة شباك التذاكر!
0
فنّ
2023-08-21
"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من "باربي"
فنّ
2023-08-21
"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من "باربي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:57
سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!
فنّ
05:57
سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!
0
فنّ
05:40
أمنية وليام نون وماريا فارس تتحقق... وزياد برجي مفاجأة حفل زفافهما! (فيديو)
فنّ
05:40
أمنية وليام نون وماريا فارس تتحقق... وزياد برجي مفاجأة حفل زفافهما! (فيديو)
0
فنّ
05:39
أحضر راقصات متعريات إلى منزله وسأل طفله ان كان مثليا لعدم تفاعله معهن... مغني راب معروف في ورطة! (فيديو)
فنّ
05:39
أحضر راقصات متعريات إلى منزله وسأل طفله ان كان مثليا لعدم تفاعله معهن... مغني راب معروف في ورطة! (فيديو)
0
فنّ
05:36
جورجينا رزق لا تتعرّف على زوجها وليد توفيق في فيديو طريف (فيديو)
فنّ
05:36
جورجينا رزق لا تتعرّف على زوجها وليد توفيق في فيديو طريف (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:57
سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!
فنّ
05:57
سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!
0
فنّ
05:36
جورجينا رزق لا تتعرّف على زوجها وليد توفيق في فيديو طريف (فيديو)
فنّ
05:36
جورجينا رزق لا تتعرّف على زوجها وليد توفيق في فيديو طريف (فيديو)
0
منوعات
07:13
سقطت من سيارة حبيبها بعد أن خطفها ثم حلت الكارثة... وبعد سنوات على فقدان الأمل بنجاتها هذه كانت كلمتها الأولى! (فيديو)
منوعات
07:13
سقطت من سيارة حبيبها بعد أن خطفها ثم حلت الكارثة... وبعد سنوات على فقدان الأمل بنجاتها هذه كانت كلمتها الأولى! (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:00
لقاء سيدة الجبل: وقف الإشتباكات في مخيم عين الحلوة هو مسؤولية فلسطينية في الدرجة الأولى
أخبار لبنان
07:00
لقاء سيدة الجبل: وقف الإشتباكات في مخيم عين الحلوة هو مسؤولية فلسطينية في الدرجة الأولى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
0
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
0
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
2
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
4
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
5
فنّ
12:56
بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)
فنّ
12:56
بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)
6
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
7
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
8
خبر عاجل
10:55
المانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الاولى بعد فوزها على صربيا ٨٣-٧٧
خبر عاجل
10:55
المانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الاولى بعد فوزها على صربيا ٨٣-٧٧
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More