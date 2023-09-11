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انتقادات تطال بيونسيه... قلّدت إطلالة نجمة كبيرة! (صور)

فنّ
2023-09-11 | 05:21
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انتقادات تطال بيونسيه... قلّدت إطلالة نجمة كبيرة! (صور)
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انتقادات تطال بيونسيه... قلّدت إطلالة نجمة كبيرة! (صور)

انتقادات تطال بيونسيه... قلّدت إطلالة نجمة كبيرة! (صور)

اتُهمت بيونسيه بتقليد إحدى إطلالات كايلي مينوغ الأكثر شهرة عام 2002، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع X تظهر مغنية Break My Soul، البالغة من العمر 42 عامًا، وهي تخرج من المسرح وهي مغطاة بدرع آلي في عرض خلال جولتها في "عصر النهضة".

على مراحل، تتأرجح القطع المعدنية بعيدًا عن فخذيها وجسمها ورأسها، عندما تخرج وتمسك بالميكروفون لتبدأ الأغنية.

وقد سارع معجبو كايلي إلى الإشارة إلى أوجه التشابه بين العرض المسرحي والأزياء والمفهوم لهذا الجزء بالذات وجمالية نجمة البوب الأسترالية.

ولاقت إطلالة بيونسيه انتقادات ساخرة من "التقليد الواضح" في إطلالتها.
 

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