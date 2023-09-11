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أحضر راقصات متعريات إلى منزله وسأل طفله ان كان مثليا لعدم تفاعله معهن... مغني راب معروف في ورطة! (فيديو)

أحضر راقصات متعريات إلى منزله وسأل طفله ان كان مثليا لعدم تفاعله معهن... مغني راب معروف في ورطة! (فيديو)







وأفاد موقع TMZ أن الفنان البالغ من العمر 26 عامًا – والذي أنجبت صديقته السابقة كريسين روك طفلهما في وقت سابق من هذا الأسبوع – تلقى زيارة من المسؤولين في منزله في وادي سان فرناندو.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تموز، النجم سيئ السمعة وهو يسخر من ابنه الصغير عندما سأله مرارًا وتكرارًا عما إذا كان "مثليًا" لعدم إبداء اهتمامه بالراقصات الغريبات اللواتي تؤدين عروضهن في غرفة مجاورة.



وأضاف الموقع الترفيهي أنه تم استدعاء سلطات إنفاذ القانون إلى منزل Blueface تسع مرات منذ أيار الفائت.



وفي هذه المرة الأخيرة، لم يتم الرد على الباب ولا الهاتف عندما وصل المعنيون إلى منزله في منطقة لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع



وبحسب ما ورد لا يزال نجل بلوفيس محتجزًا لديه، وأشار موقع TMZ إلى أنه لا يبدو أن التحقيق الذي بدأ حديثًا قد أحرز تقدمًا.



في الماضي، تم استدعاء الشرطة إلى المنزل بسبب شكاوى حول الضوضاء الناتجة عن الموسيقى الصاخبة ونباح الكلاب.

استُدعي قسم خدمات الأطفال والأسرة لمغني الراب Blueface بعد أن شارك مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر راقصات متعريات حول ابنه الصغير.وأفاد موقع TMZ أن الفنان البالغ من العمر 26 عامًا – والذي أنجبت صديقته السابقة كريسين روك طفلهما في وقت سابق من هذا الأسبوع – تلقى زيارة من المسؤولين في منزله في وادي سان فرناندو.وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تموز، النجم سيئ السمعة وهو يسخر من ابنه الصغير عندما سأله مرارًا وتكرارًا عما إذا كان "مثليًا" لعدم إبداء اهتمامه بالراقصات الغريبات اللواتي تؤدين عروضهن في غرفة مجاورة.وأضاف الموقع الترفيهي أنه تم استدعاء سلطات إنفاذ القانون إلى منزل Blueface تسع مرات منذ أيار الفائت.وفي هذه المرة الأخيرة، لم يتم الرد على الباب ولا الهاتف عندما وصل المعنيون إلى منزله في منطقة لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وبحسب ما ورد لا يزال نجل بلوفيس محتجزًا لديه، وأشار موقع TMZ إلى أنه لا يبدو أن التحقيق الذي بدأ حديثًا قد أحرز تقدمًا.في الماضي، تم استدعاء الشرطة إلى المنزل بسبب شكاوى حول الضوضاء الناتجة عن الموسيقى الصاخبة ونباح الكلاب.