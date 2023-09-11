أمنية وليام نون وماريا فارس تتحقق... وزياد برجي مفاجأة حفل زفافهما! (فيديو)

أمنية وليام نون وماريا فارس تتحقق... وزياد برجي مفاجأة حفل زفافهما! (فيديو)

دخل وليام نون، شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، القفص الذهبي مع ماريا فارس وهي شقيقة الضحية سحر فارس.

وتداول روّاد الانترنت مقتطفات من حفل الزفاف، وفاجأ زياد برجي وليام وماريا بتواجده وغنّى لهما "وبطير".

يُذكر أن وليام نون وماريا فارس كانا قد تمنّيا سابقاً أن يكون الفنان زياد برجي نجم حفل زواجهما.