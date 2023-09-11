سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!

سارة زكريا ممنوعة من الغناء في الأردن.. إليكم تعميم النقابة!

بعد منعها من الغناء في مصر، قرّرت نقابة الفنانين في الأردن منع التعامل مع الفنانة اللبنانيّة سارة زكريا.

وعمّمت نقابة الفنانين الأردنيين القرار على جميع متعهدي الحفلات والمنشآت السياحية، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف هذا القرار.

وورد في بيان النقابة أن القانون رقم 9 لسنة 1997 ينص على عدم أحقية أيّ شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، كما تنص المادة رقم (26) بند "ز" على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".