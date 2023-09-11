في حفلٍ خاص وسرّي... نجم هوليوود كريس إيفانز يدخل القفص الذهبي: من هي العروس؟

أعلنت وسائل إعلام عالمية زواج نجم هوليوود كريس إيفانز من الممثلة البرتغالية ألبا بابتيستا، ضمن حفل صغير أقيم في منزلهما بمنطقة بوسطن.

وتبادل الممثلان عهود الزواج أمام أصدقائهما وعائلتيهما في منزلهما الخاصّ في ماساتشوستس، وفقًا لموقع Page Six

وحضر حفل الزفاف ممثلون في هوليوود مثل روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث وجون كراسينسكي وإيميلي بلانت وجيريمي رينر.

وأكّد أحد المنظمين للموقع أن حفل الزفاف كان "خاصاً جداً"، حيث تم إجبار الضيوف على التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح عن أي معلومة.