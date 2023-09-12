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ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
فنّ
2023-09-12 | 07:31
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ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
تداولت صفحات فنيّة على منصّات التواصل الاجتماعي لقطة رومانسية للشاب مارك حدشيتي مع حبيبته ماريبيل، وكان قد نشرها ابن الممثلة نادين الراسي عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.
وأثارت حبيبة ابن نادين الراسي إعجاب روّاد الانترنت بشعرها الأشقر، وتساءل البعض: هل يستعدان لدخول القفص الذهبي قريباً؟
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ابن
نادين الراسي
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