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هل عارضت شمس الكويتية قرار حظر النقاب في مدارس مصر؟

فنّ
2023-09-12 | 08:19
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هل عارضت شمس الكويتية قرار حظر النقاب في مدارس مصر؟
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هل عارضت شمس الكويتية قرار حظر النقاب في مدارس مصر؟

هل عارضت شمس الكويتية قرار حظر النقاب في مدارس مصر؟

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر "حظر النقاب في المدارس وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياري"، أبدت الفنانة الكويتيّة شمس رأيها في هذا الموضوع. 
 
وغرّدت الفنانة شمس الكويتية عبر تطبيق X قائلةً "النقاب في مصر. آسفة لتدخلي في الموضوع، النقاب حرية شخصية يجب ان نحترمها". 
 
وأضافت شمس "كما نرغب ان تكون لنا كامل الحرية فيما نلبس، أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته ما يرتدي، سواء كان ارتدائه للشيء نابع عن اعتقاد ديني او موروث عادات وتقاليد، ولكم مني كل الحب". 
 

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