هل عارضت شمس الكويتية قرار حظر النقاب في مدارس مصر؟

#النقاب #مصر اسفة لتدخلي في الموضوع النقاب حرية شخصية يجب ان نحترمها كما نرغب ان تكون لنا كامل الحرية فيما نلبس ايضاً نرغب للاخر بكامل حريته مايرتدي سواء كان ارتدائه للشئ نابع عن اعتقاد ديني او موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب ❤️🌹
— #شمس☀️ (@shamsofficial) September 11, 2023
#النقاب #مصر اسفة لتدخلي في الموضوع النقاب حرية شخصية يجب ان نحترمها كما نرغب ان تكون لنا كامل الحرية فيما نلبس ايضاً نرغب للاخر بكامل حريته مايرتدي سواء كان ارتدائه للشئ نابع عن اعتقاد ديني او موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب ❤️🌹