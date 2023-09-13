كاظم الساهر يطفئ شمعته الـ 66.. قيصر الغناء الّذي تزوّج مرّة واحدة!

كاظم الساهر يطفئ شمعته الـ 66.. قيصر الغناء الّذي تزوّج مرّة واحدة!

يحتفل قيصر الغناء كاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده الـ 66، وقد غصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل المعايدة للنجم العراقي.

وقد تداول ناشطون على الإنترنت معلومات عن الفنان كاظم الساهر، وأبرزها أنّه تزوّج لمرّةٍ واحدة رغم كثرة المعجبات والقاعدة الشعبيّة الكبيرة الّتي يمتلكها.

فتزوّج كاظم الساهر ابنة عمه في سن الـ 19، وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال: "لم أجد امرأة ممن أحببتهن تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج".