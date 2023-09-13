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تايلور سويفت وشاكيرا تفوزان بأبرز جوائز "إم تي في" للأغنيات المصوّرة

فنّ
2023-09-13 | 07:53
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تايلور سويفت وشاكيرا تفوزان بأبرز جوائز &quot;إم تي في&quot; للأغنيات المصوّرة
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تايلور سويفت وشاكيرا تفوزان بأبرز جوائز "إم تي في" للأغنيات المصوّرة

تايلور سويفت وشاكيرا تفوزان بأبرز جوائز "إم تي في" للأغنيات المصوّرة

استحوذت نجمة موسيقى البوب والفولك الأميركية تايلور سويفت والمغنية الكولومبية شاكيرا مساء الثلاثاء على الأضواء خلال حفلة توزيع جوائز "إم تي في" للأغنيات المصوّرة لسنة 2023 التي أقيمت بالقرب من نيويورك.

وحصدت تايلور سويفت عن أغنيتها "أنتي هيرو" ما لا يقل عن أربع جوائز خلال الحفلة التي أقيمت في ملعب في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، هي تلك المخصصة لأفضل أغنية وأفضل موسيقى بوب وأفضل إخراج وأفضل أغنية مصوّرة.

وقالت النجمة المليونيرة التي يتابعها عشرات الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال تسلّمها كما في 2022 أبرز جوائز الاحتفال وهي تلك المخصصة لأفضل أغنية مصوّرة "إنه أمر لا يصدق"،

أما شاكيرا (46 عاماً)، فنالت جائزة "فيديو فانغارد" المرموقة التي تكافئ الابتكارات في صناعة التسجيلات السمعية والبصرية.

وقالت النجمة الكولومبية التي حملها الجمهور بعد انتهاء وصلتها الغنائية "شكراً لك "إم تي في". شكراً لكونك أديتِ هذا الدور المهم في مسيرتي الفنية منذ أن كنت في الثامنة عشرة".

وتولى مغني الراب ليل واين افتتاح حفلة جوائز "إم تي في" للأغنيات المصوّرة، ومُنِح جائزة عن مجمل مسيرته الطويلة في موسيقى الراب. وقال المغني البالغ 53 عاماً والمتحدر من هارلم "إنه أمر سريالي جداً. لقد بدأت حياتي بالعمل في مجال توصيل الصحف".

وأشعلت مغنية الهيب هوب النيويوركية نيكي ميناج الحفلة للعام الثاني توالياً، إذ أدّت على المسرح أغنيتها الجديدة "لاست تايم آي ساو يو" المدرجة ضمن ألبومها المقبل المقرر إصداره في تشرين الثاني.

وفازت نيكي ميناج بجائزة أفضل ألبوم هيب هوب الثلاثاء عن "سوبر فريكي غيرل".

أما جائزة أفضل موسيقى آر أند بي فأعطيا للمغنية سِزا (SZA)التي لم تكن حاضرة، بينما فازت فرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية بجائزة أفضل موسيقى "كيه بوب" قبل أن تقدّم وصلة ناجحة على المسرح.

وحصل النيجيري ريما على جائزة أفضل موسيقى أفروبيتس، وهي فئة جديدة، عن أغنيته المنفردة "كالم داون" مع سيلينا غوميز. وتجاوز عدد المرات التي سُمِعت فيها الأغنية على منصة "سبوتيفاي" المليار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلّق ريما لدى تسلّمه الجائزة بالقول "إن رؤية الأفروبيتس تكتسب هذا الحجم يعني الكثير".
 

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