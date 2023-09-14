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"باربي" تتظاهر؟ (صورة وفيديو)

فنّ
2023-09-14 | 01:24
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"باربي" تتظاهر؟ (صورة وفيديو)

"باربي" تتظاهر؟ (صورة)

لعبت دور البطولة في الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام قبل بضعة أشهر فقط، وفي يوم الأربعاء، انضمت مارغوت روبي إلى زملائها الممثلين في الكفاح من أجل حقوقهم في تجمع SAG-AFTRA.

ولوحت ممثلة باربي، 33 عامًا، بملصق بينما كانت تسير من نيتفليكس إلى استوديوهات باراماونت مع جيش من المتظاهرين في غرب هوليود، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويتحد ممثلو وكتاب هوليوود حاليًا في أول "إضراب مزدوج" لهم منذ أكثر من 60 عامًا، متعهدين بحماية كل عامل في الصناعة من استبداله بالذكاء الاصطناعي، من بين مخاوف أخرى.
 

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