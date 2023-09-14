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ذعر وبحث خلال حفل MTV VMAs ... تايلور سويفت كسرت خاتمًا بقيمة 12000 دولار وعمّت البلبلة! (فيديو)
فنّ
2023-09-14 | 01:44
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ذعر وبحث خلال حفل MTV VMAs ... تايلور سويفت كسرت خاتمًا بقيمة 12000 دولار وعمّت البلبلة! (فيديو)
ذعر وبحث خلال حفل MTV VMAs ... تايلور سويفت كسرت خاتمًا بقيمة 12000 دولار وعمّت البلبلة! (فيديو)
كسرت تايلور سويفت خاتما من الطراز القديم، وتبلغ قيمته 12 ألف دولار، والذي ارتدته في حفل MTV VMAs.
وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي تجمع فيها فريق بحث كامل على أمل استعادة القطعة المفقودة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وليس من الواضح ما الذي حدث بالضبط، لكن الفيديو يُظهر تايلور المذعورة وهي تحمل الأكسسوار العتيق، مع فقدان الماسة الضخمة من وسط الخاتم.
وأدى ذلك إلى قيام العديد من الضيوف، وموظفي VMA، وتايلور، 33 عامًا، بتمشيط المنطقة بنفسها على أمل العثور على الجوهرة.
وبينما شوهدت وهي تصل إلى السجادة الوردية مع الخاتم المذهل على يدها، فقد كان مفقودا عندما حصلت على جائزة أفضل فيديو لهذا العام.
وتم تقديم الخاتم للنجمة من قبل تاجر المجوهرات جوزيف سعيديان وأولاده، الذي يبيع الخاتم مقابل 12 ألف دولار، وفقًا لما ذكره موقع People.
ويحتوي خاتم Van Cleef Arpels Onyx and Diamond على ذهب أصفر عيار 18 قيراط.
ولحسن الحظ تمكن الصائغ من التعليق على ما حصل، وعلى إنستغرام، قاموا بمشاركة صورة لتايلور مع خاتمها المكسور، إلى جانب التعليق الداعم، "ما زلنا سويفتيز إلى الأبد!" .
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