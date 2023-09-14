هل توترت العلاقة مجدداً بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

هل توترت العلاقة مجدداً بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

بعد انتشار معلومات غير مؤكّدة حول توتر العلاقة بين الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، كشف الفنان اللبناني وائل جسار عدم صحةهذه الأخبار بحكم الصداقة الّتي تجمعه بهما، وذلك في مداخلةٍ هاتفيّة مع برنامج "تفاصيل" عبر قناة "صدى البلد 2".

وقال وائل جسار "شيرين وحسام حبيب أصبحوا إخواتي ولما يحبوا الشخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وأوضح جسّار قائلاً "علاقتهما مش متوترة أبداً، دول سمنة على عسل وربنا يحفظهم دايماً من العين... بالعكس حسام بينتبه لها أوي وهي جنبه وبتحبه وهو بيحبها. فكل الكلام عن توتر علاقتهما محض شائعات".