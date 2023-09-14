بعد منعها من الغناء في الأردن.. تطوّرات مفاجئة في قضية سارة زكريا!

بعد منعها من الغناء في الأردن.. تطوّرات مفاجئة في قضية سارة زكريا!

بعد منعها من الغناء في الأردن، حصلت تطوّرات مفاجئة في قضية الفنانة سارة زكريا في الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، فإن نقابة الفنانين الأردنيين تراجعت عن قرار منع سارة زكريا من الغناء في الأردن، وأظهر تصريح رسمي منح الفنانة اللبنانيّة الموافقة على إحياء حفل في مطعم بعمان اليوم الخميس.