أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة

أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة

انفعلت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي وأنّبت معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء بسبب إعادة نشر تغريدات سياسية على حسابها الرسمي.

وردّت أحلام الشامسي في رسالة طويلة وجاء فيها "إذا لأني لقيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيئ لي انت وشويه... فأنا اعرف كيف أرد عليك وعلى العام. فوقيه نتنه النتانه انت أكثر واحد تعرفها لأنك جزء منها. انا حرة اعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حسابي سياسي كلي لوطني، وأرد على اللي ابيه وما أرد على اللي ما ابيه انا أحلام".

وتابعت أحلام قائلةً "ادارة اعمالي تاج راسك واللي يسونه ادارة اعمالي صار الكل يتبعه من الالف للياء وبكل فخر بس مش دورهم يعلموني لأنهم يحترموني وواثقين في أحلام. انا مدرسه اعلمك واعلم اشكالك ولا اي شخص يقدر يحركني انا فقط صاحبه قراري وانا عندي عقود احترمها بس في ناس غير محترمين ومتطفلين".

وختمت أحلام الشامسي رسالتها بالقول "على الأقل انا فنانة احترم جمهوري واحترم نفسي وفني وعلى الاقل البومي اللي نزل من ثلاث سنين لا منافس له لليوم. هذا فقط اللي تقدرون تتكلمون فيه فني فني فني فقط فقط فقط، وإذا تفتكر نفسك انك شي فأنت ولا شي فقط نكرة".