أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة

اذا لأني لقيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيئ لي انت وشويه ….. فأنا اعرف كيف ارد عليك وعلى العااااام
فوقيه نتنه النتانه انت اكثر واحد تعرفها لانك جزء منها انا حرررره اعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حساااابي سياسي كلي لوطني 🇦🇪
وارد على اللي ابيه وما ارد على اللي ما ابيه… https://t.co/qDyTZQOkvx
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) September 12, 2023
اذا لأني لقيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيئ لي انت وشويه ….. فأنا اعرف كيف ارد عليك وعلى العااااام
فوقيه نتنه النتانه انت اكثر واحد تعرفها لانك جزء منها انا حرررره اعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حساااابي سياسي كلي لوطني 🇦🇪
وارد على اللي ابيه وما ارد على اللي ما ابيه… https://t.co/qDyTZQOkvx