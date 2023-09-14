كيت موس في صورٍ جديدة صعقت جمهورها... لن تصدقوا تأثير التدخين على جسدها! (صور)

اندهش معجبو كيت موس، 49 عامًا، من الصور الأخيرة لعارضة الأزياء العالمية السابقة وهي تدخن السجائر خارج أحد المطاعم الفاخرة في لندن.

وتُظهر اللقطات التي نُشرت يوم الأربعاء أن موس تبدو أقلّ أناقةً من العادة، حيث بدت شاحبة وكبيرة في السّنّ، ما أدّى إلى تعليق رواد الإنترنت على مظهرها الخارجي.

وفي الواقع، من المعروف أن التدخين يسبب أضرارًا واضحة للبشرة والأسنان والشعر، وكل جزء آخر من جسم الإنسان تقريبًا.

وقال الدكتور رامان مادان، مدير طب الأمراض الجلدية التجميلية في نورثويل هيلث في لونغ آيلاند، لصحيفةThe Washington Post: "بشكل عام، يؤدي التدخين إلى تأثير المواد الكيميائية على جسم الإنسان".

وأضاف "يمكن رؤية تأثير التدخين على الجلد الّذي يبدو مترهلاً، وبخاصةٍ على الذراعين والساقين وفي جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الثديين".

وتابع "كما يُسبب التدخين اصفرار الأسنان وأمراض اللثة وتراكم الترسبات في الفم".