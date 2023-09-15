في عيد ميلاد والدتهما الهام... رسائل مفاجئة بين نادين الراسي وشقيقتها!

في عيد ميلاد والدتهما الهام... رسائل مفاجئة بين نادين الراسي وشقيقتها!

إحتفالاً بمناسبة عيد ميلاد والدتها، فاجأت راشيل الراسي الجمهور بستوري ظهرت فيها شقيقتها الممثلة نادين الراسي مع الوالدة الهام الراسي في اليونان.

وكتبت راشيل الراسي على الصورة الّتي نشرتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام "انشالله السفرة التانية منكون سوا، عقبال الـ 100 ماما"، وتابعت "أحبكما".

بدورها، ردّت نادين الراسي على شقيقتها بعبارة "اختي" مع ايموجي لقلب أحمر.