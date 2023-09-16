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ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)
فنّ
2023-09-16 | 05:03
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ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)
ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)
ظهر الفنان الشهير ريكي مارتن البالغ من العمر 51 عامًا في فيديو وصوراً وهو عارٍ بالكامل، لمتابعيه على إنستغرام البالغ عددهم 18.4 مليون.
ونشر مارتن هذا الفيديو بعد انفصاله وطلاقه من زوجه منذ سبع سنوات، جوان يوسف، البالغ 38 عامًا.
ويُذكر أن طليق مارتن هو مغنٍ ورسام وفنان يحمل الجنسية السورية والسويدية، وفقاً لموقع
"ديلي ميل"
.
وللزوجين طفلتين، ، لوسيا، 4 أعوام، ورين، 3 أعوام، وصُدمتا بنبأ انفصال والديهما.
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