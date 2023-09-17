زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!

فاز الفنان زياد برجي بجائزة الموركس دور عن فئة نجم الغناء اللبناني.



جوائز الموركس السابقة



في عام 2012 حصل زياد برجي على جائزة الموركس دور لأفضل فنان شامل في لبنان والوطن العربي لعام 2011 وكان من المرشحين لجوائز أفضل ممثل عن دوره في مسلسل غلطة عمري، وعن أفضل أغنية عربية التي لحنها وكتب كلماتها لجورج وسوف "بيحسدوني"، وجائزة أفضل فنان لبناني.



كما حصل في عام 2019 على جائزة الموركس دور كأفضل فنان لبناني لعام 2018.





نبذة عن حياته



الفنان زياد برجي، هو ممثل ومغني وملحن لبناني، ولد في 19 آذار عام 1973.



ولد في مدينة بعلبك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1996.



تخرج من كلية العلوم الحديثة في بيروت إدارة أعمال وكان أول ظهور له على الشاشة في برنامج استديو الفن عام 1996 على شاشة الـLBCI، حيث حصل على الميدالية الذهبية.



ومن أبرز أغانيه نذكر: شو حلو، بيختلف الحديث، هيدي حبيبة قلبي، يا غرام، اشتقتلا، اجت الصيفية، لعيونك الحلوين، حلياني، مش طايق، شو حلو، مش ناوي على خير، قال إيه، يا أنا، أنا قلبي عليك... وغيرها الكثير من الأغاني الناجحة.



