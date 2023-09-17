تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)

تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)



حصل الممثل العراقي أحمد خفاجي على جائزة " موركس الممثل العراقي الصاعد" في حفل تكريم جوائز الموركس دور .



ويُذكر أن خفاجي كان قد اشترك في برنامج "ستار أكاديمي 9"، لينتقل بعدها الى التمثيل.



ومن أبرز أعماله الدرامية، مسلسل "ضربة زاوية"، على بعد مسافة من الحب"، "خان الذهب".