من فاز بجائزة أفضل مخرج درامي في الموركس دور؟

من فاز بجائزة أفضل مخرج درامي في الموركس دور؟



فاز الممثل فيليب أسمر بجائزة موركس دور عن أفضل مخرج درامي عن مسلسل للموت 3 الذي عُرض في رمضان الفائت.



جوائز الموركس السابقة

كما كان فيليب أسمر قد فاز عام 2021 بجائزة موركس دور عن أفضل مخرج.

أيضا حصل على جائزة موركس عن مسلسلات: "خطوة حب"، "أم البنات" و"ثورة الفلاحين".



نبذة عن حياته

ولد الخرج اللبناني فيليب أسمر في بيروت في 17 شباط عام 1987.

وبدأ حياته المهنية كمساعد للمخرج سمير حبشي، وقام بإخراج أول مسلسلاته عام 2009 والذي كان مسلسل خطوة حب للكاتب شكري أنيس فاخوري.

ومن أبرز أعماله: للموت بكل أجزائه، 2020، لا حكم عليه، ع إسمك، خمسة ونص، أم البنات، ثورة الفلاحين، يا ريت، عشق النساء، وغيرها الكثير من الأعمال الناجحة.