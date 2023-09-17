نجمة "التفاح الحرام" تتكرّم في حفل الموركس! (صورة)

نجمة "التفاح الحرام" تتكرّم في حفل الموركس! (صورة)



حصلت النجمة التركية Şevval Sam على جائزة "Outsanding Turkish Actress" في حفل الموركس دور.



وشيفال هي بطلة مسلسل التفاح الحرام، التي عُرفت باسم "اندر".



كما أنها مغنية مشهورة في تركيا، وفي رصيدها العديد من الأعمال الفنية.