أي عمل حصل على جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني في الموركس دور؟

أي عمل حصل على جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني في الموركس دور؟



حصل فيلم " دفاتر مايا" على جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني في الموركس دور.



وصدر الفيلم الدرامي عام 2021، ويستعرض العمل حياة ثلاث نساء، من خلال صندوق يجمع قصصهن عبر مجموعة من المُذكرات والصور والشرائط التسجيلية.



الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جوانا حاجي توما وخليل جريج، ومن تأليف فاديت دروارد و جوانا حاجي توما.



ونذكر من أبطاله: ريم تركي، منال عيسى، جايد شاربونو، ربيع مروة، حسن أكيل وبالوما فوتييه وعدد كبير من الممثلين.