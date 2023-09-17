موركس دور يكرّم مطربة وممثلة مسرحية لبنانية عن مجمل مسيرتها... من هي؟

موركس دور يكرّم مطربة وممثلة مسرحية لبنانية عن مجمل مسيرتها... من هي؟



قُدم موركس تكريمي للمطربة والممثلة المسرحية اللبنانية هدى حداد عن مجمل مسيرتها.



نبذة عن حياتها

ولدت الفنانة هدى حداد في 15 آب 1944، وهي مغنية وممثلة لبنانية، والشقيقة الصغرى للعظيمة السيدة فيروز.



ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها نذكر: مسرحيات: دواليب الهوى، ميس الريم، لولو، المحطة، بترا، آخر أيام سقراط...، الأفلام: بياع الخواتم، سفر برلك، الزوجة المفقودة... البرامج: ساعة وغنية، دفاتر الليل...





