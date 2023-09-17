عصام النجار يتكرّم في حفل الموركس! (صورة)

نادين نسيب نجيم تستعرض مواهب ابنتها في الرقص... "ابنتي اللطيفة"! (فيديو)

نادين نسيب نجيم تستعرض مواهب ابنتها في الرقص... "ابنتي اللطيفة"! (فيديو)

أسماء كبيرة رسمت خارطة الفن اللبناني... هكذا كان ظهور المكرمين في الحفلات الأولى "للموركس دور"! (فيديو)