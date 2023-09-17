0min

هذا هو الموسيقي العالمي الذي حصد جائزة تقدير في الموركس! (صورة)

هذا هو الموسيقي العالمي الذي حصد جائزة تقدير في الموركس! (صورة)



حصل الفنان بيتار ماركوسكي Petar Markoski على " جائزة تقدير للموسيقي العالمي Recognition Award for an International Musician" في حفل الموركس دور.



ويُذكر أن بيتار هو عازف كمان، ومغني، وكاتب أغاني من مقدونيا.



ولديه أكثر من 60 ألف مشترك في قناته على يوتيوب.