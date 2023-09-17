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بعد وصوله إلى العالمية: ممثل لبناني يحصل على جائزة تميّز خاصة في الموركس دور... من هو؟

بعد وصوله إلى العالمية: ممثل لبناني يحصل على جائزة تميّز خاصة في الموركس دور... من هو؟



فاز الممثل اللبناني نيقولا معوّض خلال حفل الموركس دور على جائزة تميّز خاصة لممثل لبناني يصل إلى العالمية.



وكان نيقولا معوض قد لعب بطولة الفيلم الأميركي "ابنه الوحيد His Only Son " والذي مثل فيه دور النبي إبراهيم.



أبرز أعماله

شارك نيقولا معوض في عدد كبير من المسلسلات ولعب أدوار بطولة في الكثير منها.



ونذكر منها: حلم آذار، إلى يارا، لعبة الموت، الثمن، عالحلوة والمرة، ياسمينة، اخترب الحي، الحب الحقيقي، العودة، لأنك حبيبي، وجع الروح....



كما شارك في أفلام، منها: تقاسيم الحب، ماكو...



نبذة عن مسيرته الفنية

بدأ نيقولا معوض عمله كمقدم برامج شبابية، في عام 2010، من خلال برنامج روتانا كافية على قناة روتانا موسيقى.



وشارك في إخراج برامج تلفزيونية عدة، انطلاقته في التمثيل كانت مسلسلات عربية مشتركة.



ودخل الساحة المصرية من خلال مسلسل ونوس حيث أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى "فاروق".

