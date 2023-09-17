من هو الفائز بجائزة أفضل رائد أعمال في حفل الموركس؟ (صورة)

من هو الفائز بجائزة أفضل رائد أعمال في حفل الموركس؟ (صورة)



حصل رائد الأعمال العراقي كاوا جنيد Kawa Junaid على جائزة "رائد أعمال السنة Entrepreneur of the Year" في حفل الموركس دور.



و جنيد هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي حاليًا في شركة نوروز تيليكوم، وهي أول شركة اتصالات توفر الاتصال البيني للحدود العراقية، والاتصال بالإنترنت في كردستان العراق.